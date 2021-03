Vobbia – Tracce di orso fotografate sulla neve fresca. In val Vobbia non si parla d’altro. Uno scatto fatto con uno smartphone e diffuso di cellulare in cellulare attraverso whatsapp mostrerebbe le impronte di un orso. La conferma di una voce che, nella zona gira già da qualche tempo e che racconta di avvistamenti da parte di cacciatori della zona che si sarebbero trovati faccia a faccia con il grosso animale, certamente non una presenza normale nella zona.

Non è ancora chiaro se si tratti di una burla o di un avvistamento reale ma la notizia non ha mancato di suscitare grande clamore.

Lo scatto, è bene precisarlo, potrebbe essere stato fatto ovunque. Non ci sono infatti dei riferimenti precisi che possano indicare con certezza la zona dove è stato fatto.

Non è nemmeno chiaro se si tratti effettivamente di impronte di un orso e si attende l’esito di un consulto con gli esperti contattati.

Ma le storie di incontri con l’orso sono ormai diverse e appare poco credibile che persone diverse si siano messe d’accordo per organizzare una burla.

Non è però la prima volta che in Val Vobbia si fanno strani avvistamenti. Nel 2015 aveva destato altrettanto clamore la storia dell’avvistamento di una pantera.

Un grosso felino che certamente non è una presenza abituale nei nostri boschi e che difficilmente riuscirebbe a passare un inverno freddo.

Il responsabile del gruppo zampe libere, il naturalista Ugo de Cresi, smentisce la notizia e la ancora più assurda ipotesi della liberazione di una coppia di orsi in Val Trebbia.

“La fotografia allegata all’articolo ritrae le impronte si di un plantigrado, ma di un comune Tasso, animale presente in maniera stabile da anni nell’aerale. Sembrano quelle di un orso poichè non sono state dimensionate, ossia non è stato posto -come si dovrebbe fare per tutte le tracce animali- un riferimento dimensionale accanto all’impronta. Nessuno scherzo di zampe imbalsamate. Di fotografie di impronte simili ne abbiamo pieni gli archivi”.

(nella foto le impronte di tasso scambiate per quelle di un orso – qui sotto quelle di un vero orso fotografato in Abruzzo)