Genova – Via Borzoli trasformata in un torrente in piena e la sede della Croce Azzurra di Borzoli allagata. E’ il bilancio della rottura di una grossa tubazione dell’acquedotto avvenuta la notte scorsa.

Un fiume d’acqua si è riversato in strada dopo ave spaccato l’asfalto con una grossa pressione.

In pochi minuti la sede della pubblica assistenza si è ritrovata allagata nonostante i tentativi dei militi presenti al momento.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici di Iren che hanno lavorato a lungo per fermare la fuoriuscita d’acqua che si è riversata per strada causando molti disagi e danni.

La perdita è stata bloccata e i lavori per il ripristino della condotta stanno causando pesanti disagi nella zona poiché è sospesa l’erogazione dell’acqua in molte case.