Genova – Migliorano, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni della ragazza di 15 anni che ha perso i sensi, salendo le scale mobili all’interno del centro commerciale Fiumara per una sospetta scarica elettrica.

La ragazza si è accasciata a terra dopo aver sentito una forte scarica presa toccando il passamano delle scale.

Subito soccorsa dalle persone presenti e poi dall’ambulanza del 118, la giovane è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per un controllo medico che non ha rilevato particolari problemi.

Per la ragazza molta paura ma fortunatamente nessuna lesione permanente ma il caso ha fatto aprire un’indagine per accertare le condizioni di sicurezza delle scale mobili “incriminate”.

Non è chiaro infatti come la ragazza possa aver “preso la scossa” e se vi sia stato un malfunzionamento dei macchinari che muovono le scale.

Una verifica tecnica è in corso e nel frattempo le scale sono state fermate.