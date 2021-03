Genova – Mondo del Teatro in lutto per la morte di Marco Sciaccaluga, regista e attore genovese.

Sciaccaluga era malato da tempo di un male incurabile e si è spento ieri sera. A darne notizia familiari e amici che oggi lo ricordano in lacrime.

Il prossimo mese di agosto Marco Sciaccaluga avrebbe compiuto 68 anni.

Nato e cresciuto alla scuola del Teatro Stabile di Genova, Sciaccaluga aveva debuttato ad appena 22 anni come regista, nel 1975.

Una carriera luminosa che lo ha portato ai vertici del Teatro dove si era formato.