Genova – Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Pra’, nel ponente genovese.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, uno scooter, condotto da un uomo di 56 anni, si è scontrato con un pedone di 80 anni.

I due sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno regolato il traffico durante le fasi di soccorso e dovranno ora compiere i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.