Altri 12 decessi e 343 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria dove è ancora caos vaccinazioni dopo la sospensione dell’Aifa a tutti i lotti di AstraZeneca, utilizzati per la maggior parte delle somministrazioni sotto gli 80 anni.

Oggi è sospeso il previsto “click day” per le prenotazioni per le persone tra i 75 e i 79 anni che avrebbero dovuto iniziare proprio oggi a iscriversi nel calendario degli appuntamenti.

Si attende ancora l’esito delle verifiche richieste dagli organismi internazionali preposti.

Intanto la pandemia non si ferma ed anche in Liguria continua lo stillicidio di decessi e di nuovi contagi registrati nel bollettino ufficiale della Regione Liguria

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 62

– SAVONA (Asl 2): 62

– GENOVA Asl 3: 153

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 2

– LA SPEZIA (Asl 5): 37

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 992.106 4.839 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 143.975 2.695 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 83.229 343 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.291 -109

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.088 LA SPEZIA 834 IMPERIA 901 GENOVA 3.126 Residenti fuori Regione/Estero 132 altro/in fase di verifica 210 TOTALE 6.291

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 635 65 3 ASL1 119 13 -6 ASL2 115 12 3 San Martino 144 16 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 58 2 3 Ospedale Gaslini 6 0 2 ASL3 globale 76 7 1 ASL 3 Villa Scassi 76 7 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 44 8 -2 ASL4 Sestri Levante 44 8 -2 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 73 7 2 ASL5 Sarzana 72 7 2 ASL5 Spezia 1 0 0

Isolamento domiciliare 5.483 -222 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 73.177 440 Deceduti* 3.761 12

* Dettaglio deceduti: si ritiene utile precisare quanto segue: Le Aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi

Dettaglio dei Decessi

data decesso sesso età luogo decesso 1 30/11/2020 M 70 ASL4-Ospedale Sestri Levante 2 13/03/2021 F 77 ASL2 – Ospedale San Paolo 3 13/03/2021 M 86 ASL3 – Villa Scassi 4 13/03/2021 M 87 ASL3 – Villa Scassi 5 14/03/2021 M 67 ASL2 – Ospedale San Paolo 6 14/03/2021 F 95 ASL3 – Villa Scassi 7 14/03/2021 M 83 ASL3 – Villa Scassi 8 14/03/2021 F 82 ASL2-Ospedale Albenga 9 15/03/2021 M 72 ASL1 – Ospedale Sanremo 10 15/03/2021 M 97 ASL5 – Ospedale Sarzana 11 15/03/2021 M 83 ASL3 – Villa Scassi 12 16/03/2021 M 86 ASL4-Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.403 ASL 2 1.274 ASL 3 1.895 ASL 4 440 ASL 5 684 Liguria 5.696

Dati vaccinazioni 16/03/2020

269.550 Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 191.027 Somministrati 71% Percentuale vaccini somministrati su consegnati