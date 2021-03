Genova – Ha spaccato i denti al coinquilino, tornato a casa completamente ubriaco, per questo un uomo di 45 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato.

Tutto è partito ieri mattina quando un 28enne ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stato aggredito dal 45enne perché tornato a casa completamente ubriaco.

La violenta aggressione ha causato la rottura di 4 denti del giovane.

Il 28enne è stato trasportato all’ospedale Galliera per le cure del caso, mentre il 45enne è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato per il reato di lesioni aggravato dalla deturpazione permanente del viso.