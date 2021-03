Genova – Riprenderanno questo pomeriggio anche in Liguria le vaccinazioni anti coronavirus con le dosi del vaccino AstraZeneca nuovamente autorizzato dall’Ema, l’ente di controllo europeo per la sicurezza dei Farmaci.

Il Comitato italiano per il farmaco dovrebbe autorizzare a sua volta l’uso del vaccino a partire dalle 15 e da quell’ora si tornerà a vaccinare seguendo le tabelle delle prenotazioni per la giornata di oggi. Nei prossimi giorni le varie Asl riorganizzeranno tutti gli appuntamenti “saltati” per il blocco del vaccino in modo da aggiungere appuntamenti senza far slittare quelli già presi e senza rimettere in coda chi aveva già prenotato.

Da oggi dunque riprenderà la somministrazione di Astrazeneca per quelle categorie prioritarie che non hanno necessità di prenotare attraverso i medici di medicina generale. Per tutti coloro che in questa fase hanno diritto di prenotare il vaccino attraverso il medico di medicina generale (una parte delle categorie prioritarie e le persone fragili under70) – le prenotazioni ripartiranno da lunedì 22 marzo.

Chi ha già l’appuntamento fissato da lunedì 22 in poi, quindi può presentarsi regolarmente e sarà vaccinato.

Non devono fare nulla, invece, coloro che invece nel corso di questa settimana hanno saltato il turno di vaccinazione a causa della sospensione del vaccino Astrazeneca: saranno contattati direttamente attraverso il sistema sanitario regionale e saranno riprogrammati entro 15 giorni dal 22 marzo.

Prosegue intanto la prenotazione del vaccino per le persone ‘estremamente vulnerabili’ segnalate dal proprio medico di medicina generale alle Asl di riferimento.

Sono già 2.203 quelle contattate direttamente dalle Asl e prenotate per la somministrazione del vaccino (Pfizer o Moderna, indipendentemente dall’età).

Regione Liguria ricorda che dal 29 marzo partirà anche il grande hub della Fiera di Genova, con una linea di vaccinazione gestita Asl3 e una gestita dalla sanità privata. Saranno effettuati circa 2500 vaccini al giorno, con la possibilità di crescere di alcune migliaia in più.

Il timore, neppure tanto remoto, sono le disdette e Regione Liguria ha chiesto uno sforzo per tranquillizzare l’opinione pubblica.

Nell’imminenza dello stop ad Astrazeneca erano state alcune centinaia le disdette in Liguria. Ora si attende lunedì per verificare come risponderà l’opinione pubblica.