Varazze – E’ stata riaperta in entrambe le direzioni l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, chiusa a lungo per un incidente stradale avvenuto tra Varazze ed Albisola.

I mezzi coinvolti, un camion e un’auto che si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare, sono stati rimossi e la strada è stata riaperta.

L’incidente era avvenuto al km 33,7 intorno alle 19.