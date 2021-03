Genova – Tanta paura ma per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’incendio che questa mattina è scoppiato in via Carso, nella parte alta di Castelletto.

Qui, nella tarda mattinata, un guasto alla televisione ha provocato una fiammata e fatto levare una colonna di fumo che ha preoccupato non poco i vicini.

Tempestiva la chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco e l’arrivo sul posto dei pompieri che in pochi minuti hanno spento l’incendio.