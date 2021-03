Genova – È arrivato questa sera al Gaslini di Genova il bimbo di appena 6 mesi di 4 chilogrammi di peso, nato prematuri e con una gravissima insufficienza respiratoria.

I medici della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Catania hanno richiesto ieri il trasferimento presso il Centro ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxjgenation) della Terapia Intensiva del Gaslini a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

È stato quindi autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un volo militare sanitario salvavita per consentire i necessari trattamenti ultra specialistici che il bambino necessita presso l’Istituto Gaslini.

Un’equipe dell’ospedale pediatrico genovese composta dal direttore della Rianimazione Andrea Moscatelli, dal rianimatore Camilla Micalizzi e dall’infermiera Ilaria Reale si è recata a Catania per realizzare il delicato trasporto pediatrico, che si è appena concluso con successo.

Ora il personale medico del Gaslini lo ha preso in cura e lavora senza sosta per salvargli la vita.