Genova – Due corsie in direzione centro ed una sola sul lato mare ma più “larga” e una pista ciclabile “bidirezionale” che sostituirà l’area parcheggi.

Il sindaco Marco Bucci ha presentato al Municipio Medio Levante il progetto preliminare della nuova pista ciclabile in Corso Italia che andrà a superare la Bike Lane di emergenza che è stata creata a maggio scorso e sulla quale vi sono stati molti rilievi critici.

In sintesi, questi i tratti del nuovo progetto:

-Verranno ripristinate le due corsie in direzione centro.

-La nuova pista ciclabile verrà quindi realizzata solo sul lato mare, sarà bidirezionale e “protetta” o da cordolo o sarà ad altezza diversa dal marciapiede.

-Sul lato mare, le auto avranno dunque una sola corsia che sarà però più larga, anche per favorire il passaggio dei mezzi di soccorso.

-Tra la carreggiata e la ciclabile vi sarà una fascia polifunzionale con all’interno posteggi, cassonetti, punti di verde pubblico.

-Le opere avranno un costo di 3 milioni di Euro e sono state finanziate dal Ministero dei Trasporti con un finanziamento a fondo perduto.

-I lavori inizieranno a settembre/ottobre 2021 e, per non perdere il finanziamento, dovranno terminare entro dicembre 2022. L’intenzione è comunque quella di finire nella primavera del 2022.