Genova – Prosegue la caccia all’aggressore che ieri sera ha accoltellato un uomo di 50 anni durante una lite in un appartamento in salita del Prione, nel centro storico di Genova, a pochi passi da piazza Dante.

Secondo quanto finora emerso, l’aggressione sarebbe stata l’esito finale di una accesa discussione tra due uomini, entrambi di origine nordafricana.

L’aggredito è stato immediatamente soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri per risalire all’aggressore, scappato subito dopo aver aggredito il connazionale.