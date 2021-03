Genova – Grave incidente a Pegli, sul lungomare, tra un’auto ed una moto. Per cause ancora da accertare sembra che l’auto abbia tentato di svoltare verso il centro procedendo verso ponente, invadendo la corsia in senso contrario e trasformandosi in una “barriera” contro la quale si è schiatato uno scooter.

Ad avere la peggio il centauro che è stato scagliato in aria ed è ricaduto rovinosamente a terra riportando gravi ferite.

Sul posto è intervenuto il 118 e le forze dell’ordine ed il ferito è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione, specie in direzione ponente.

In corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.