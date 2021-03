Genova – Una colata di cemento nelle aiuole di viale Nazario Sauro per realizzare un’area fitness. Non c’è pace per il verde pubblico di Genova e dopo le proteste per il taglio di ben 15 alberi nel parco pubblico di Brignole, ecco divampare le proteste per la distruzione di una delle aiuole della zona di Albaro.

A lanciare l’allarme i residenti della zona che hanno visto arrivare ruspe e camion di cemento e gli operai al lavoro per la costruzione di una pedana in cemento armato laddove prima c’era verde e prato.

Le ruspe hanno scavato e il cemento è stato gettato tra le proteste di chi chiedeva spiegazioni senza ottenerle come sempre più spesso avviene quando si parla di difesa dell’ambiente e di rispetto per il verder pubblico.

Le risposte sono arrivate a cose ormai quasi fatte: nell’aiuola di viale Nazario Sauro sorgerà una pedana in cemento da 120 metri quadri, evidentemente sottratti al verde pubblico e allestita con un percorso ginnico.

“Non è ancora chiaro se l’area sarà aperta a tutti o se sarà affidata a qualche associazione che ne avrà l’uso esclusivo – spiegano i residenti infuriati – ma pensiamo che ci fossero molte altre aree a disposizione, ad esempio sul depuratore di Punta Vagno, per realizzare un orrore simile e senza distruggere un’aiula pubblica. Ci chiediamo cosa stia succedendo alla gestione del verde pubblico e cosa dicano le tante associazioni ambientaliste che sembrano “distratte”.

La segnalazione è stata fatta nell’ambito del servizio “dillo a LiguriaOggi.it” scrivendo a redazione@liguriaoggi.it o inviando messaggi e foto via whatsapp al numero 351 5030495