Non cala il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Liguria e scatta il divieto di spostamento nelle seconde case per il periodo di Pasqua, provvedimento che non era stato preso in altre e ben più gravi situazioni dell’emergenza sanitaria in corso.

Il bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria registra 4 decessi e ben 337 i nuovi casi di contagio da Covid-19 scoperti a fronte di 2.620 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.345 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di più di 1 milione e mezzo di abitanti.

Questi i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 19

– SAVONA (Asl 2): 118

– GENOVA Asl 3: 164

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 10

– LA SPEZIA (Asl 5): 26

I dati ufficiali del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.044.974 2.620 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 175.819 1.345 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 88.452 337 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 7.390 28

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.554 LA SPEZIA 876 IMPERIA 1.032 GENOVA 3.582 Residenti fuori Regione/Estero 120 altro/in fase di verifica 226 TOTALE 7.390

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 713 72 10 ASL1 123 9 7 ASL2 150 17 6 San Martino 164 22 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 72 3 0 Ospedale Gaslini 5 1 0 ASL3 globale 75 7 1 ASL 3 Villa Scassi 75 7 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 56 8 -1 ASL4 Sestri Levante 56 8 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 68 5 -3 ASL5 Sarzana 68 5 -3 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 6.286 238 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 77.211 305 Deceduti* 3.851 4

* Dettaglio deceduti:

data decesso sesso età luogo decesso 1 17/03/2021 F 84 ASL 3 – Villa Scassi 2 26/03/2021 F 51 ASL 4 – Ospedale Lavagna 3 27/03/2021 M 84 San Martino 4 27/03/2021 M 85 ASL4 – Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.960 ASL 2 1.736 ASL 3 2.255 ASL 4 508 ASL 5 816 Liguria 7.275

Dati vaccinazioni 29/03/2021 ore 16:00

336.990 Consegnati (fonte governativa) 264.826 Somministrati 79% Percentuale vaccini somministrati su consegnati