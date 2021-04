Genova – Momenti di paura ieri nel carcere di Marassi dove un detenuto disabile ha dato in escandescenza e ha tentato di dare fuoco alla cella, minacciando poi i poliziotti intervenuti con una lametta.

Un gesto che, come sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha avuto come protagonista un detenuto con problemi di deambulazione e che lamenta l’inadeguatezza delle cure che gli vengono assicurarti in carcere.

Ieri sera l’uomo ha prima inveito contro l’infermiera poi, spiegando di non essere seguito come dovrebbe, ha dato fuoco a un cuscino in cella.

Gli uomini della Polizia Penitenziaria sono intervenuti tempestivamente per spegnere l’incendio ma sono stati minacciato dall’uomo con una lametta.

Capece aggiunge: “Il tempestivo intervento dei poliziotti, con grande senso di responsabilità, coraggio e professionalità, ha permesso di evitare più gravi e tragiche conseguenze.