Genova – Sono stati risvegliati dai rumori che provenivano da una delle finestre di casa e hanno scoperto un ladro che cercava di forzarla con un cacciavite. Movimentato episodio, ieri notte, in via Gradisca, a San Fruttuoso.

La coppia che vive nell’appartamento ha subito dato l’allarme ma il ladro ormai scoperto, ha preferito darsi alla fuga velocemente e all’arrivo della polizia era già lontano.

Gli agenti hanno comunque effettuato alcuni giri nella zona per cercare di individuarlo e la scientifica ha rilevato le impronte sulle finestre e sul davanzale nella speranza di identificare il ladruncolo.