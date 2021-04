Genova – Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in Liguria. Genova – Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in Liguria.

Questa mattina Alisa e Regione Liguria hanno diffuso il calendario delle prenotazioni per la vaccinazione, mantenendo attivo il criterio per fasce d’età.

Si partirà il 16 aprile con la fascia 65-69; la settimana dopo, il 23, apriranno le vaccinazioni per gli over 60 e così via a scalare fino al 25 giugno, giorno in cui apriranno le vaccinazioni per gli over 40.