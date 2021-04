Genova – Tavolini occupati solo su prenotazione, rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza, uso della mascherina quando non si beve e non si mangia. La prima serata “aperitivo” dopo le chiusure per l’emergenza sanitaria del coronavirus è andata bene e nel capoluogo ligure sono stati in tanti a sfidare il maltempo ed il rischio pioggia pur di tornare a fare aperitivo con gli amici nella versione “in piazza”.

Tutti i locali del centro storico e della Movida hanno potuto servire ai tavoli all’aperto i propri clienti come chiedevano da mesi e anche se non ci sono i numeri della normalità, il passo avanti ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti.

Il bilancio dunque è positivo e la voglia di normalità si toccava con mano, ieri sera, soprattutto tra i più giovani che finalmente sono potuti uscire dopo le 18 per un rito sociale che era vietato da troppo tempo.