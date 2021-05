Pietra Ligure – Oltre 10 km di coda sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia per l’incidente avvenuto all’altezza dell’uscita di Pietra Ligure, in provincia di Savona.

Nuovo duro colpo alla viabilità autostradale della Liguria, che questa mattina, registra il grave incidente che ha coinvolto due Tir e una vettura in direzione Francia.

Per cause ancora da accertare i mezzi pesanti e l’auto si sono scontrati bloccando completamente l’autostrada in direzione ponente all’altezza dell’uscita di Pietra Ligure.

Per consentire le operazioni di soccorso il tratto è stato chiuso causando una coda di diversi chilometri che si è poi estesa alla viabilità non autostradale.

Sul posto operano vigili del fuoco, mezzi del 118 e la polizia stradale.

Pesantissime le ripercussioni per il traffico della zona già messo a dura prova da cantieri e altri incidenti avvenuti nelle ore passate