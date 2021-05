Genova – Inizia male la nuova giornata sulle autostrade della Liguria dove si segnalano già almeno 4 km di coda sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Recco e Chiavari in direzione levante.

I disagi, questa volta sono provocati da un mezzo in avaria.

Coda anche in direzione Genova nello stesso tratto.

Rallentamenti e code vengono segnalati, sempre sulla A12, tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova Milano, e sulla A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Ovest.

Coda anche sulla A26 Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova e sulla A7 Genova – Milano tra Busalla e Bolzaneto.

In questi casi sono i cantieri e i restringimenti di carreggiata a creare i disagi.

In via di valutazione, invece, l’impatto sul trasporto del blocco, attivo da ieri pomeriggio, del viadotto Ragone, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Sestri Levante e Lavagna.

Vietato infatti il passaggio dei mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate secondo le disposizioni di sicurezza del Ministero dei Trasporti dopo la verifica di sicurezza effettuata.