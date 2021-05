Correnti moderatamente fresche di matrice atlantica interessano la nostra regione con condizioni di variabilità. E’ in arrivo un netto peggioramento per la giornata di venerdì 14 maggio quando avremo rovesci e temporali sparsi. Temperature su valori gradevoli.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 13 maggio 2021

Al mattino qualche rovescio sarà probabile sull’estremo spezzino orientale ed attorno al mezzogiorno sui rilievi savonesi. Sul resto della Liguria cielo poco/parzialmente nuvoloso con belle schiarite senza piogge. In giornata qualche temporale si svilupperà sulle testate di Val Trebbia e Aveto, ma in allontanamento verso il Piacentino. Nuclei temporaleschi anche sulle Alpi liguri, in sconfinamento fino alla Val Bormida occidentale e qualche goccia fin sulle coste sottostanti, per il resto piogge assenti.

Venti forti da sud-ovest al largo, da deboli a moderati sotto costa da sud-est, con marino sui versanti padani occidentali

Mare molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime.

Costa: min +12/14°C, max +17/20°C

Interno: min +7/12°C, max +14/17°C

Venerdì 14 maggio 2021

Tempo instabile nelle aree interne specie nel pomeriggio, con rischio di rovesci o temporali. Più asciutto il tempo sulle coste a parte qualche rovescio locale più probabile a levante ed a ponente.

Venti moderati in genere da sud-ovest. Ancora forti al largo, ma in calo.

Mare tra molto mosso ed agitato.

Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime specie nelle zone interne.

Sabato 15 maggio 2021

Nubi sparse a levante senza piogge, bel tempo a ponente, ventilazione moderata, clima gradevole.