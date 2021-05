La Spezia – Misure anti assembramento e contro la vendita di alcolici nella giornata di sabato 15 maggio, per la partita Spezia – Torino.

A decidere la stretta, contro ogni forma di estremismo sportivo e di mancanza di rispetto per le norme anti covid, il sindaco Peracchini che ha diramato una ordinanza per limitare al massimo comportamenti che possono creare problemi di ordine pubblico e di emergenza sanitaria in un momento delicato per la ripresa della normalità.

In occasione dell’incontro calcistico ‘”Spezia-Torino” in programma presso lo Stadio “A. Picco” sabato 15 maggio 2021 alle ore 15:00, il sindaco ha ha firmato l’ordinanza che prevede misure che, a seguito dell’incontro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si rendono necessarie al fine di evitare occasioni di assembramento tipicamente conseguenti alle manifestazioni calcistiche.

Sabato 15 maggio è disposta la chiusura al pubblico, il divieto di stazionamento – fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private – nelle seguenti aree:

Dalle ore 10:00 alle ore 14:45− Via Don Giovanni Minzoni, tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa; Via Santorre di Santarosa, tratto compreso tra via Don Giovanni Minzoni e via XXIV Maggio; Via XX Settembre, tratto compreso tra via Veneto e viale Italia; Via XXV Maggio, tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa; Largo Michele Fiorillo.

Dalle ore 11:00 alle ore 22:00 Via dei Pioppi, tratto compreso tra via Nicolò Fieschi e via XV Giugno; Via XV Giugno, tratto compreso tra via dei Pioppi e via Baracchini; Via Baracchini, tratto compreso tra via XV Giugno e via Nazario Sauro; Pista ciclabile di Fabiano, tratto compreso tra via Nazario Sauro e Via dei Buggi; Viale Nicolò Fieschi, tratto compreso tra via dei Pioppi e viale Giovanni Amendola, carreggiata e marciapiedi ambo i lati; Viale Giuseppe Garibaldi, tratto compreso tra viale Giovanni Amendola e corso Cavour carreggiata e marciapiedi ambo i lati.

Inoltre il Sindaco Peracchini ha firmato un’ulteriore ordinanza finalizzata ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in relazione allo svolgimento della partita che prevede limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro, compreso il possesso ed infine eliminare le problematiche relative all’abbandono di contenitori di vetro.

Dalle ore 14.00 e fino alle ore 22.00 di sabato 15 maggio 2021 su tutto il territorio comunale è fatto, dunque, divieto di vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro.

È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche solo presso i locali e le aree e spazi pertinenziali destinati ad esercizio pubblico.