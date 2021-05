Genova – Ascensore di Castelletto a una sola cabina funzionante, nonostante i recenti lavori di manutenzione.

E’ la denuncia dello stato attuale dell’ascensore da parte dei residenti del quartiere genovese e dei numerosi utenti che utilizzano il sistema pubblico per raggiungere spianata Castelletto.

L’ascensore Castelletto Levante, infatti, da due settimane è in funzione al 50% con una sola delle due cabine operative.

Gli utenti denunciano code interminabili, soprattutto vista la capienza ridotta a sei persone, un problema che in tanti sono costretti a subire in un momento in cui sarebbe meglio limitare o, meglio ancora, evitare gli assembramenti.

I residenti insorgono per la situazione insostenibile che si è venuta a creare nelle ultime due settimane e che, complice il bel tempo e la bella stagione, potrebbe portare un aumento degli utilizzatori dell’ascensore, con conseguenti lunghe attese e gravi disagi.

E in tanti si domandano se non sia il caso di cambiare la ditta ascensoristi.

L’intervento di manutenzione che sta bloccando una delle due cabine, in realtà, non riguarderebbe un malfunzionamento tecnico ma sarebbe rivolto al rinnovamento della cabina.