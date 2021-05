Genova – La Polizia di Stato, ieri sera, ha denunciato un genovese di 51anni per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Gli agenti delle volanti, impegnati nel controllo del territorio, hanno fermato il 51enne alla guida e quando hanno iniziato la verifica dei documenti, si sono accorti che l’uomo ha cercato di nascondere una bustina con 0,86 gr di cocaina per poi lanciare a terra uno “spinello” contenente 0,67 gr di cannabis.

Durante i controlli, gli agenti hanno trovato il genovese con altri 2,58 gr di cannabis che lo stesso teneva all’interno di una cover per cellulare.

Sottoposto ad accertamenti all’Ospedale, il 51enne è stato trovato positivo alle sostanze stupefacenti: gli esami, infatti, hanno evidenziato la di cocaina e cannabinoidi nel sangue.

Il genovese, a cui è stata ritirata la patente con decurtazione di 10 punti, è stato segnalato in Prefettura come assuntore di droghe e denunciato per guida in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti.