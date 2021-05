Imperia – Un forte rumore e un grosso albero di pino che si abbatte su alcune auto parcheggiate. E’ successo nella notte in via Nino Bixio.

Intorno alla mezzanotte il grosso albero ha ceduto di schianto ed è caduto su alcune vetture parcheggiate provocando grossi danni ma fortunatamente nessun ferito.

Al momento del crollo, complice anche il coprifuoco, non c’era nessuno a passare in zona.

Sono stati i residenti, sentendo il forte rumore, ad accorgersi dell’incidente e a chiamare i vigili del fuoco.

Le auto sono state controllate una ad una per verificare che non ci fossero persone intrappolate all’interno e poi i pompieri hanno ridotto l’enorme albero in pezzi per poterlo rimuovere.

Concluso l’intervento restano le polemiche per la mancanza di manutenzione del verde pubblico visto che esistono sistemi di analisi della stabilità degli alberi che possono evitare questo genere di situazioni.

Macchinari che valutano la stabilità della pianta e, nel caso di pericolo, avvisano anche del tipo di intervento che può essere fatto, come ad esempio un taglio mirato di alcuni rami per riportare in equilibrio la pianta.

Piccole spese che possono evitare tragedie e conservare il ricco patrimonio di alberi delle nostre città.