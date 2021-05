Genova – Una condotta fognaria che rigurgita liquami direttamente sulla passeggiata Anita Garibaldi, fiore all’occhiello di Nervi.

Non c’è pace per il quartiere del levante genovese a più alta vocazione turistica. I residenti hanno denunciato, con foto e video, il riversamento di fogna che è avvenuto all’ingresso della passeggiata a mare da via delle Palme.

Liquami fognari, putridi e nauseabondi che si riversano fuori dai tombini della rete nera oggetto di lavori completati da qualche settimana.

“Hanno lavorato a lungo chiudendo anche un tratto della passeggiata – denunciano i residenti – eppure il problema non è stato risolto. Alcune sere fa la fogna scaricava dalle condotte direttamente sulla passeggiata ed era uno schifo dover passare inzaccherandosi le scarpe tra un fetore allucinante. Davvero un bel biglietto da visita per la nostra città agli occhi dei turisti”.

Le cause dello sversamento sono un mistero. In zona sono stati fatti lavori proprio alla rete di scarico e sembrerebbe che qualcosa non vada come deve.

“Sono anni che succede – spiegano ancora i residenti – e speravamo che i recenti lavori di ripristino della fognatura, avessero risolto e invece scopriamo che è tutto come prima. Vorremmo capire che lavori hanno fatto, allora”.

