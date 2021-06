Camogli – Duplice intervento del elicottero Drago dei vigili del fuoco in servizi di soccorso nel pomeriggio di oggi sul monte di Portofino.

Due escursionisti, in due momenti diversi, prima un uomo e successivamente una ragazza, hanno avuto bisogno di essere soccorsi dopo essersi infortunati percorrendo i sentieri nei pressi di Cala dell’Oro.

Impossibilitati a proseguire e fortunatamente in possesso di telefono cellulare, hanno richiesto aiuto.

Oltre all’elicottero dei vigili del fuoco, che li ha tratti in salvo verricellandoli a bordo, erano presenti a terra i Guardiaparco del monte di Portofino.