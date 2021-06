Santo Stefano d’Aveto – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche della donna di 75 anni dispersa da ieri sera sui sentieri del monte Penna, al confine tra Liguria ed Emilia Romagna.

L’escursionista era in gita con il marito che si è fermato per riposare mentre la donna ha scelto di proseguire ancora l’itinerario.

Con il passare delle ore il marito ha iniziato a preoccuparsi ed ha chiamato i soccorsi non vedendo la moglie rientrare e il tramonto sempre più vicino.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile e il soccorso alpino e le unità cinofile addestrate al soccorso delle persone e sono iniziate le ricerche, proseguite sino a notte.

Sfortunatamente la donna non aveva con se il telefono cellulare e non può segnalare la sua posizione e neppure, ovviamente, essere ritrovata con le attuali tecnologie.

Questa mattina all’alba le ricerche sono riprese sui sentieri con unità suddivise in gruppi per poter setacciare ogni possibile percorso.

Marito e familiari sono in comprensibile trepidante attesa.

foto Archivio