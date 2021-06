Portofino (Genova) – Si trova ricoverato in ospedale San Martino di Genova l’uomo che questa mattina è caduto dal tetto di una veranda di una villa a Portofino.

L’uomo, un giardiniere, per cause ancora non chiarite, è caduto per circa tre metri.

Un impatto violento col terreno che gli ha causato diversi traumi, dolori alla schiena e impossibilità a muoversi.

In suo soccorso sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Santa Margherita e i Vigili del Fuoco di Rapallo che, vista la situazione dell’uomo è stato richiesto l’intervento dell’elishccorso Drago.

L’elicottero si è alzato in volo e ha trasferito il paziente in ospedale.