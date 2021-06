Genova – Ha tentato di fare una rapina in Farmacia ma il titolare si è accorto che la pistola era solo un giocattolo e lo ha messo alla porta per poi chiamare il 112.

E’ successo ieri in una parafarmacia di via Jori, nel quartiere di Rivarolo.

Un malvivente apparentemente armato di pistola è entrato nel negozio ed ha chiesto al titolare di consegnare l’incasso.

La persona dietro al bancone, però, si è accorta che la pistola era finta e dopo aver risposto in malo modo alle richieste del rapinatore pasticcione, lo ha accompagnato alla porta con fare deciso e piuttosto seccato.

Spinto fuori dal locale, il rapinatore si è allontanato velocemente. All’arrivo delle forze dell’ordine di lui non è stata trovata traccia.

Le indagini proseguono con la descrizione del malvivente fatta dai testimoni.