Genova – Ancora una giornata di sofferenze per gli automobilisti e i trasportatori che percorrono le autostrade della Liguria con code segnalate già all’alba nel tratto che corre attorno al capoluogo ligure e non solo.

Da ieri sono riaperti i cantieri per le manutenzioni e subito sono scattati i soliti disagi mentre le istituzioni sembrano “disarmate” e non riescono ad incidere sulla possibilità di limitare al massimo i disagi.

Code sull’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce, in direzione Genova, tra Ovada e Masone

Rallentamenti e code sull’autostrada A7 Genova – Milano, sempre in direzione Genova tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori e tra Bolzaneto e il Bivio tra la A7 e la A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

Code anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno, sempre verso Genova, tra Recco e Genova Nervi e tra il casello di Nervi e Recco a causa di un cantiere e restringimenti della carreggiata.

Ancora cosa, sempre sulla A12 tra Rapallo e Chiavari.

Coda e problemi al traffico vengono segnalati anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Savona, sempre a causa di un cantiere.