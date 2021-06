Lieve calo dell’alta pressione in questo inizio di settimana ma il tempo dovrebbe restare comunque abbastanza stabile.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 14 giugno 2021

Non si esclude qualche nube al mattino lungo le coste in rapido diradamento, per il resto in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In giornata modesti cumuli sui rilievi, in prevalenza sereno lungo le coste.

Venti: Dominano le brezze.

Mare calmo.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +17/21°C, max +24/27°C

Interno: min +8/16°C, max +21/29°C

Martedì 15 giugno 2021

Qualche nube sparsa in un contesto in prevalenza soleggiato lungo le coste. Cumuli sui rilievi nel pomeriggio, con locali note instabili su appennino orientale ed Alpi Liguri.

Venti deboli meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie

Mercoledì 16 giugno 2021

empo nel complesso soleggiato. Locali note instabili sui rilievi nel pomeriggio.