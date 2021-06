Genova – Chiuderà domani, mercoledì 16 giugno, il punto tamponi ad accesso diretto di Villa Bombrini.

Lo ha fatto sapere la Asl 3 con una nota diffusa questo pomeriggio.

“In considerazione del mutato quadro epidemiologico – si legge – caratterizzato da un sensibile calo dei contagi e in accordo con Alisa, a far data da domani, mercoledì 16 giugno, il punto tamponi antigenici ad accesso diretto di Villa Bombrini non sarà più attivo”.

Ancora: “Il Centro di Cornigliano continuerà ad essere operativo con una diversa organizzazione che prevede l’esecuzione di tamponi ‘a chiamata’ su segnalazione del servizio di Contact Tracing Asl3, che ha sede a Villa Bombrini. Presso il polo proseguirà inoltre l’attività vaccinale e l’attività programmata di tamponi ai soggetti istituzionali (es. Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto ecc.)”.

Dallo scorso 27 ottobre, giorno di apertura del punto tamponi di Villa Bombrini, a oggi, sono stati eseguiti 22.171 tamponi antigenici, con una incidenza di 1.271 positivi.

Nell’ambito delle strutture Asl3, rimane a disposizione per l’effettuazione dei tamponi antigenici il centro attivato presso l’ex ospedale di Recco, dove è possibile accedere gratuitamente e senza appuntamento dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.