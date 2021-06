Santa Margherita Ligure – Verranno celebrati nei prossimi giorni, conclusi gli esami medico legali, i funerali di Alessandra Frumento, 49 anni, la donna travolta ed uccisa nelle Langhe mentre scattava una fotografia, una delle sue più grandi passioni.

Alessandra Frumento, discendente di una nota famiglia di imprenditori, era in viaggio in Piemonte quando è scesa per scattare una foto al panorama bellissimo e tipico della zona ed è stata travolta da un pensionato su una utilitaria.

Un incidente apparentemente inspiegabile che è costato la vita alla giovane donna, appassionata fotografa e molto conosciuta sui social proprio per la sua passione per la fotografia.

Il compagno con cui viaggiava ha subito chiamato i soccorsi ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e la perizia sull’anziano alla guida dell’auto che ha travolto la donna.