Una perturbazione di passaggio al di là delle Alpi non dovrebbe modificare troppo il periodo di bel tempo sulla Liguria con giornate tutto sommato stabili e temperature tipicamente estive.

Queste nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 30 giugno 2021

Al mattino generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, fatta eccezione la presenza di qualche nube in più sull’appennino di levante. Nel pomeriggio il contesto sarà ancora lo stesso, con il sole che splenderà a parte qualche velatura transitoria. In serata aumento delle nubi basse sulla Riviera di Levante

Venti da sud-ovest al largo moderati / tesi al mattino, in rinforzo dal pomeriggio soprattutto su Imperiese. Marino teso nel pomeriggio sull’Appennino centro-occidentale.

Mari: molto mosso o a tratti agitato per onda da sud-ovest.

Libeccio forte al largo e su Imperiese, specie al pomeriggio, più moderato altrove. Marino teso su Appennino centro-occidentale.

Temperature: in calo le minime, in leggero aumento le massime.

Costa: min 17/21°C, max 26/30°C

Interno: min 8/15°C (fondovalle), max +25/30°C

Giovedì 1 luglio 2021

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Da metà pomeriggio aumento generale delle nubi medio-basse.

Venti prevalentemente a regime di brezza, anche se al largo persiste libeccio teso.

Mari: inizialmente molto mosso a levante, mosso altrove, ma moto ondoso in graduale calo durante la giornata.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 2 luglio 2021

Ancora condizioni di tempo stabile, salvo qualche locale addensamento.