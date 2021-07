Genova – Nessun decesso e 8 nuovi contagi da Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Liguria.

I nuovi casi di contagi sono stati scoperti su 1.541 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 717 tamponi antigenici rapidi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 1

SAVONA (Asl 2): 0

GENOVA (Asl 3): 5

CHIAVARI (Asl 4): 0

LA SPEZIA (Asl 5): 2

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Flussi 5 luglio 2021

Si segnala che in data 4/7/2021, si è verificato un problema informatico relativamente al caricamento del numero di soggetti guariti (riga TOTALE GUARITI -pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) che è inserito erroneamente nei flussi (sono stati caricati circa 300 guariti in più).

Il dato è stato allineato in data odierna (sono stati rettificati i guariti inseriti ieri). I guariti delle ultime 24 ore sono +7.

Per questo motivo, anche i dati relativi a TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) e CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA sono stati riallineati.

Il problema informatico è stato tempestivamente comunicato al Ministero e non influirà su nessun indicatore.

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.386.049 1.541 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 395.588 717 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 103.484 8 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 1.311 342

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 133 LA SPEZIA 205 IMPERIA 65 GENOVA 793 Residenti fuori Regione/Estero 46 altro/in fase di verifica 69 TOTALE 1.311

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 22 7 1 ASL1 0 0 0 ASL2 6 1 0 San Martino 8 6 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 4 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 3 0 0 ASL4 Sestri Levante 3 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 1 0 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 1 0 0

Isolamento domiciliare 97 -7 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 97.821 -334 * Deceduti 4.352 0