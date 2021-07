Genova – Hanno tentato di rubare il cellulare a un giovane colpendo con diversi pugni i due arrestati dalla Polizia di Stato a Sestri Ponente.

Gli agenti, impegnati nel controllo del territorio, sono stati avvicinati da un 22enne con il volto visibilmente tumefatto e segni di aggressione anche al braccio destro.

Il ragazzo ha riferito di essere stato aggredito da due persone che avevano tentato di rubargli il cellulare e che si trovavano poco distanti.

I due malviventi, di 22 e 42 anni, sono stati fermati poco distante, in piazza Barazza, grazie anche alle dichiarazioni di un testimone che aveva assistito al pestaggio.

Il 22enne ha da subito avuto un atteggiamento ostile verso i poliziotti cercando di allontanarsi e scalciando e dando pugni sia agli agenti che al mezzo di servizio.

Un agente è rimasto ferito al polso proprio durante le fasi di fermo.

Per i due, secondo le disposizioni del magistrato, sono stati disposti gli arresti nel carcere di Marassi per tentata rapina in attesa dell’udienza di convalida.