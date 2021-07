Levanto – La squadra dei Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Levanto è intervenuta questo pomeriggio per estinguere un principio d’incendio sviluppatosi sul terrazzo di un condominio in via Jacopo da Levanto, sito nel centro della cittadina.

L’allarme è scattato quando un inquilino del palazzo ha riferito alla sala operativa del 115 di vedere del fumo nero uscire dal balcone al terzo piano.

Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco i quali, forzando la porta d’ingresso sono entrati nell’appartamento che in quel momento era disabitato, ed in poco tempo hanno estinto le fiamme.

L’incendio è rimasto circoscritto ad alcuni arredi posizionati sul terrazzo e fortunatamente non si era ancora propagato all’interno della casa.

Avviate le prime indagini per risalire alle cause del rogo e ad eventuali responsabilità