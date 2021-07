Genova – Tensione alle stelle, in piazza De Ferrari, per la partita tra Italia e Inghilterra che si giocano in finale gli Europei di Calcio 2021.

Il calcio, però, c’entra poco perché i tifosi non vogliono uscire dall’area a loro riservata per i controlli anti coronavirus.

Molti sono arrivati già dal pomeriggio e non vogliono perdere il posto davanti al maxi scermo.

Sul posto sono arrivate squadre di poliziotti e carabinieri in assetto anti guerriglia e dopo il tentativo, non riuscito, del Sindaco per farli uscire, è partito un fitto dialogo tra Comune e Questore per decidere come sgomberare la piazza.

Il problema è causato dal fatto che, per mantenere la sicurezza sanitaria, si accede all’area del Maxi schermo solo in possesso di green-pass e indossando la mascherine che resta obbligatoria.

Per effettuare i controlli, però, è necessario che le persone che hanno già occupato i posti escano dall’area.

Un gruppetto di circa 300 tifosi ha risposto negativamente perché teme di non trovare più posto all’interno.

Una situazione surreale a pochi minuti dall’inizio di Italia – Inghilterra.

In molte città italiane l’idea dei maxi schermi è stata abbandonata proprio per il rischio di assembramenti e di problemi di ordine pubblico.

Genova ha invece deciso, su proposta del sindaco Marco Bucci, di installare due maxi schermi in piazza De Ferrari e al Porto Antico.