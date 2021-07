Genova – Mattinata da incubo, l’ennesima, sulle autostrade nell’intorno di Genova.

Un mezzo pesante che stava percorrendo la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco poco dopo l’immissione da Pra’, in direzione nord.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ma la lunga fila di auto che si è formata ha portato rallentamenti anche in A10, in direzione di Savona.

Al momento si viaggia su una sola corsia in direzione di Masone.

Disagi anche in A12 questa mattina per un veicolo in avaria che ha bloccato il traffico in direzione di Genova tra Chiavari e Rapallo.

La situazione sulla Genova – Livorno sta tornando piano piano alla normalità anche se si registrano i consueti rallentamenti e code dovuto ai cantieri presenti nel tratto autostradale.