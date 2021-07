Imperia – Tornano gli “Open Night” vaccinali di Regione Liguria e il prossimo appuntamento in calendario è quello di giovedì 15 luglio.

Chi ancora non avesse ricevuto la prima dose di vaccino potrà recarsi al Palafiori di Sanremo e al Palasalute di Imperia, dalle ore 19 alle ore 23, per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid-19 Pfizer BioNtech.

L’open night rientra nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione e da Alisa per invitare i cittadini a vaccinarsi con la prima dose del siero Pfizer senza dover prenotare l’appuntamento e ricevendo il richiamo 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose.

L’open night si rivolge alla popolazione non vaccinata e possono aderire solo coloro che non hanno un altro appuntamento e solo per la prima dose.

Chi deve ricevere il richiamo dovrà attenersi al programma e presentare alla data e ora prestabilita nell’hub vaccinale in cui si ha appuntamento.