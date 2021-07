Genova – No all’ipotesi di legare al green pass l’accesso ai ristoranti. A dirlo Fipe – Confcommercio.

“La campagna vaccinale va sostenuta, incoraggiata e, possibilmente, velocizzata – spiega Roberto Calugi, direttore generale Fipe-Confcommercio – Questa è la nostra migliore arma per un ritorno alla stabilità delle nostre vite”.

“Quello che tuttavia non è accettabile – prosegue Calugi – è che, per raggiungere l’immunità di gregge, si finisca per penalizzare sempre le solite categorie. I Pubblici esercizi hanno pagato più di ogni altro settore nei 16 mesi della pandemia, sia in termini di perdita di fatturati che in termini di posti di lavoro. Andare ancora una volta a pesare sulle nostre attività significa compromettere la ripartenza e allontanare le migliaia di professionisti che stavano tornando pian piano ad avere fiducia e a mettere le loro competenze a disposizione dei locali”.

Secondo Fipe – Confcommercio “se proprio si vuole percorre questa strada, che il vincolo del vaccino valga per ogni tipo di attività, dal teatro, alla palestra, al supermercato, a ogni altro luogo. Altrimenti è discriminatorio”.

Secondo Fipe, invece, se l’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza delle vaccinazioni, facciamolo insieme. Come Fipe-Confcommercio siamo disposti a collaborare con il governo per una campagna di comunicazione capillare a ogni tavolo e a ogni bancone. Ma basta provvedimenti punitivi sempre contro i soliti settori”.