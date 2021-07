Genova – Al termine di una violenta lite ha picchiato la moglie con un manico da scopa ma lei è riuscita a rifugiarsi da vicini di casa con i due figli minori ed ha chiamato la polizia.

E’ successo ieri sera nel quartiere di Marassi dove una lite tra coniugi è finita con l’arrivo della polizia.

La Polizia ha denunciato un cittadino dello Sri Lanka di 30 anni per il reato di lesioni aggravate ed ha attivato protocollo Eva con relativo allontanamento urgente dalla casa familiare.

Gli agenti sono intervenuti ieri sera verso le ore 19.00 in soccorso di una cittadina dello Sri Lanka che era stata aggredita e picchiata, per futili motivi con un manico di scopa, dal marito.

La donna, in compagnia di due figli minori, è riuscita a scappare di casa rifugiandosi all’interno di un altro appartamento da dove ha chiamato la Polizia.

La stessa, con evidenti ematomi sulle braccia e sulle gambe, ha poi raccontato agli operatori che in analoghi episodi il marito aveva picchiato anche uno dei due figli minori causando in lei uno stato di forte ansia.

Il 30enne è stato così denunciato per lesioni gravi ed allontanato dalla casa familiare.

La vittima è stata poi medicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino e successivamente dimessa con prognosi di 7 giorni.