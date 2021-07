Genova – Hanno tentato un furto in un negozio di via Torti ma l’attenzione dell’addetto alla vigilanza è valsa a una coppia di genovesi la denuncia per il reato di rapina in concorso.

I due, 28 anni lei e 40 lui, sono entrati in un negozio di cosmetici nel quartiere di San Fruttuoso e, dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali, hanno tentato di uscire senza pagare.

L’addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, tuttavia, li aveva tenuti d’occhio e li ha fermati.

I due malintenzionati, nel tentativo di fuggire, hanno preso a pugni l’uomo rubandogli anche gli occhiali da vista.

Il proprietario del negozio ha quindi immediatamente chiamato la Polizia fornendo agli agenti alcuni fotogrammi della videosorveglianza che mostravano i ladri.

I poliziotti si sono quindi messi alla ricerca della coppia, fermata in piazza Martinez.

Per entrambi è scattata la denuncia.