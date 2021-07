Genova – Coda e disagi, sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra Bolzanrto e Ronco Scrivia in direzione Milano.

La presenza di alcuni cantieri e scambi di carreggiata provoca pesanti rallentamenti e disagi per chi viaggia in auto in direzione Nord.

Proteste di automobilisti e trasportatori per il mancato stop ai lavori durante il fine settimana.