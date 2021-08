Corniglia – Un turista torinese di 28 anni è stato salvato, ieri sera, dopo essere rimasto aggrappato alla massicciata tra Corniglia e Manarola, nelle Cinque Terre.

Il giovane si era tuffato ma non riusciva più a tornare al punto di partenza e ha toccato terra sotto la massicciata della Ferrovia ed ha tentato di risalirla per mettersi in salvo.

Fortunatamente un passante ha sentito le sue grida di aiuto ed ha chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti nella ricerca della persona scomparsa nel tratto di costa davanti a Corniglia, alle Cinque Terre e grazie alle indicazioni di un altro turista che si trovava nella stazione di Corniglia e che sentiva le grida disperate, hanno individuato e soccorso il disperso.

Sul posto, via mare, anche la Capitaneria di Porto (che ha coordinato le operazioni) i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

Dopo piu’ di due ore di minuziose ricerche lungo tutta la costa rese particolarmente complicate dal mare molto mosso, il disperso, un turista torinese di 28 anni, è stato individuato aggrappato al muraglione della ferrovia nel tratto tra Corniglia e Manarola.

Il recupero è stato effettuato dall’elicottero della Capitaneria di Porto che lo ha verricellato a bordo e lo ha portato all’eliporto di Luni.