Correnti fresche provenienti dall’Atlantico continuano a scorrere sopra il nord Italia portando instabilità a tratti anche sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 3 agosto 2021

Già dalle prime ore del mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto nel tratto compreso tra il savonese e il tigullio. Maggiori aperture altrove.

Nel corso della mattinata non sono da escludere dei rovesci, più probabili sul Levante.

Nel pomeriggio cielo velato o parzialmente nuvoloso un po’ ovunque.

Possibili acquazzoni sulle Alpi Liguri.

In serata cielo generalmente nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo.

Venti prevalenti dai quadranti orientali, maggiormente sostenuti sul Tigullio

Mare mosso o a tratti molto mosso per onda da sud-ovest

Temperature: stazionarie.

Costa: min +19/23°C, max +24/28°C

Interno: min +11/17°C, max +21/27°C

Mercoledì 4 agosto 2021

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione al mattino.

Nel corso del pomeriggio aumento della possibilità di pioggia, più probabile sul centro-levante.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Dalla tarda serata libeccio in forte aumento con mareggiata annessa.

Mare generalmente mosso.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 5 agosto 2021

Nella notte e nelle prime ore del mattino sono attesi i fenomeni maggiormente significativi, con possibili temporali.

Migliora nel corso della mattinata