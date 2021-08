Genova – Le arance cadono dagli alberi ma nessuno le raccoglie. E’ la segnalazione che arriva da via Vespucci, nel quartiere di Pegli, ma il fenomeno interessa tutte le zone dove la presenza degli alberi di agrumi è particolarmente forte.

I frutti, di un genere che non è commestibile, cadono a terra per il forte caldo e per lo stress delle piante ma il servizio di nettezza urbana latita e marciapiedi e strada si riempiono di materiale putrescente.

A nulla servono le segnalazioni al Municipio e al Comune, i frutti restano giorni e giorni a terra raccogliendosi in alcuni punti sino a diventare un pessimo biglietto da visita per il quartiere.

C’è anche chi ha paura a protestare e sulle pagine di Facebook ricorda che il Comune potrebbe decidere di tagliare gli alberi per sostituirli con essenze che creano meno problemi.

Dopo la lenta ed incessante scomparsa delle palme, simbolo del quartiere, abbandonate senza cure efficaci contro il punteruolo rosso – mentre nei giardini privati prosperano grazie ad interventi di esperti del settore – potrebbero sparire anche gli aranci?

Segnalazione inviata a:

Dillo a LiguriaOggi.it

La Rubrica di segnalazioni è raggiungibile scrivendo (con foto e video allegati) a:

Email – redazione@liguriaoggi.it

Whatsapp 351 5030495